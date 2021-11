Ganso só empata e está fora do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão

Uma dia triste para o torcedor alvinegro. Esperando o retorno do Araxá Esporte em uma disputa de campeonato profissional após três anos sem jogar, a torcida atendeu o chamado da diretoria, compareceu em um grande número e apoiou o time durante os 90 minutos, só que faltou o gol. Neste domingo (28), a bola não balançou a rede do Varginha e o Araxá empatou sem gols, placar que levou o time do Sul de Minas para as semifinais do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão.

Ataque contra Defesa

Essa foi a tônica do jogo já esperada pela grande maioria que acompanha o futebol. O Araxá Esporte atacou muito a equipe do Varginha, porém, faltou o gol. A equipe do Varginha apostou em um sistema defensivo para tentar marcar nos contra-ataques.

Faltou capricho nas finalizações do Araxá Esporte. A medida que o tempo passava, a ansiedade do time resolver crescia substancialmente. Durante o segundo tempo, o treinador Zé Humberto colocou China, Lucas Caça-Rato e Patrick para aumentar o poderio ofensivo e conseguir marcar o gol da classificação.

Quando se aproximou o fim do jogo, a equipe do Araxá Esporte atacou, na base da raça e do coração em busca do gol da salvação. Em um desses lances, Mayron de cabeça tentou finalizar e a bola passou à direita do gol. Também Patrick fez a cabeçada e mandou à esquerda da meta defendida pelo goleiro Renan, do Varginha. Chutes de fora da área também foram tentados pelo sistema ofensivo do Araxá, mas o gol não saiu e o Ganso foi eliminado do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão.

Escalações

Araxá: Lee; Clayton, Samuel, Mayron e Gabriel; Batista (Patrick), Thiaguinho, Izaías (China) e Hiwry (Lucas Caça-Rato); Jajá e Maycon. Treinador: Zé Humberto

Varginha: Renan; Diego, Elivelton, Eduardo e Lucka (Leonardo); Marinho, Bruno Ghiraldi, Carlinhos e Nestor (Denilso); Gabriel Porquinho e Breno (Chrismar). Treinador: Tiago Miguel Gomes Fonseca Rodrigues Cardoso

Arbitragem: Alexander Medeiros Xavier, auxiliado por Vivaldi Pedro Baeta e Emílio Júnio Nascimento Santos. Quarto árbitro: Wagner Ferreira de Souza

Na Batida do Esporte/Caio Aureliano