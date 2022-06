Governo de Minas sinaliza positivamente para parceria visando a construção do Hospital Municipal em Araxá

Uma comitiva da Prefeitura de Araxá se reuniu com o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, nesta segunda-feira (13), para apresentar o projeto preliminar do Hospital Municipal e tratar da implantação de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal e Pediátrica na cidade.

A reunião foi intermediada pelo deputado estadual Bosco e aconteceu na Cidade Administrativa Tancredo Neves, em Belo Horizonte. Também participaram da reunião o assessor governamental do Estado, Ibiraty Martins Junior; a secretária municipal de Saúde, Cristiane Gonçalves Pereira; o chefe de Gabinete, Germano Afonso; a assessora de Finanças de Saúde do Município, Talita Ferreira; e a coordenadora de Atenção Secundária, Carla Borges.

A construção do Hospital Municipal já havia sido abordada pelo prefeito Robson Magela em encontro com o governador Zema na Prefeitura de Araxá no início deste mês, durante cumprimento de agenda na cidade. Desta vez, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde apresentou o esboço inicial para construção do hospital na cidade e manifestou a importância da parceria com o Governo do Estado para viabilizar o projeto.

“A reunião foi extremamente proveitosa. A fundamentação técnica foi apresentada e aprovada pelo secretário e recebemos a concordância do Governo na estratégia de envidar esforços para que a construção do Hospital Municipal seja concretizada”, adianta a secretária Cristiane. De acordo com ela, o próximo passo é completar o projeto com detalhes como custos de construção e operação para que o Estado defina a sua participação.

Em relação à implantação da UTI Neonatal e Pediátrica em Araxá, Cristiane afirma que o secretário Fábio Baccheretti confirmou a parceria do Estado na manutenção da UTI. “Recebemos a informação de que o Estado está em fase de edição de resolução que contempla financiamento previsto para custear o serviço que será implementado”, relata.

Para o deputado estadual Bosco, a reunião representou um grande avanço para Araxá. “A audiência foi extremamente positiva e sinaliza para que o Executivo possa dar sequência ao projeto definitivo do Hospital Municipal. O secretário Fábio Baccheretti se prontificou a colaborar com a elaboração do projeto e também deixou claro que é de interesse do Governo do Estado a construção desse novo hospital, dada a sua importância para Araxá e região. Estaremos juntos em todos os momentos para que essa parceria possa ser efetivada”, conclui.