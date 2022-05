Guardas Patrimoniais recebem certificados de brigadistas; Araxá adere à Campanha Cidade Resiliente

A Prefeitura de Araxá e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais realizaram a entrega de certificados para 20 novos guardas patrimoniais que participaram do Curso de Formação de Brigadistas Orgânicos. A capacitação consiste na atuação em situações emergenciais com a operação de equipamentos de combate a incêndios e prestação de primeiros socorros.

A cerimônia foi realizada na sede da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros em Araxá nesta quinta-feira (5) e contou com a presença de autoridades locais, vereadores e imprensa. A capacitação ocorreu no começo de dezembro de 2021 e foi ministrada pelo cabo Marcos Fiúza Teixeira e pelo sargento João Galdino.

Durante a solenidade, o prefeito Robson Magela assinou a adesão do Corpo de Bombeiros de Araxá à Campanha Cidade Resiliente. A iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) busca, perante a um desastre ambiental, prever e se antecipar aos cenários de risco e tomar ações para que este processo não evolua e a cidade tenha recuperação rápida e benéfica para a população.

De acordo com o prefeito, a parceria é fundamental para a segurança da população araxaense. “Temos uma relação muito próxima com todas as instituições e órgãos de segurança pública da cidade. Hoje, os guardas patrimoniais de Araxá estão capacitados e chegam para somar no atendimento de primeiros socorros e desastres naturais. Eles estão prontos para atuar em diferentes setores da cidade, com compromisso e para um objetivo comum, que é promover o bem para a população e entregar o melhor para a cidade”, destaca.

O secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa, acrescenta que a parceria possibilita uma formação profissional da Guarda Patrimonial e novos cursos serão promovidos.

Para o comandante da 2ª Companhia do Corpo de Bombeiros, capitão Thiago Augusto Pereira, a formação desses profissionais com o curso de brigadista é de extrema importância. “Os novos formandos podem atuar em diversas ações com grande qualificação e conhecimento. É um benefício garantido para a população araxaense”, ressalta.