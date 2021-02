Homem encontrado morto na zona rural de Araxá é identificado

Foto: Redes Sociais

O homem encontrado morto com o corpo parcialmente carbonizado foi identificado por familiares. Gutemberg Leonardo Ribeiro tinha 21 anos e era natural de Araxá.

O homicídio foi registrado nas imediações do Mourão Rachado pela Polícia Militar na manhã desta sexta (19). Além de queimaduras, o corpo do jovem apresentava perfuração de munição de arma de fogo no pescoço e lesões na parte traseira do crânio, segundo a ocorrência.

A Polícia Civil investiga o caso para identificar o(s) autor(res). A vítima não tinha passagem pela polícia.