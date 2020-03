Idosos recebem vacina contra a gripe em escolas de Araxá; confira os locais

A primeira fase da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe e Sarampo começa hoje (23) para idosos (acima de 60 anos) e profissionais da saúde e vai até o dia 15 de abril.

A imunização não tem eficácia contra o Coronavírus (Covid-19), mas como os sintomas da doença parecem com os da gripe,a medida facilita os diagnósticos por exclusão.

Rotina e Sarampo

Em virtude das ações de prevenção contra o Coronavírus, as Unidades de Saúde atendem pessoas de 20 a 49 anos com as vacinas de rotina e a Campanha de Vacinação Contra o Sarampo.

Idosos

Já os idosos são vacinados em postos volantes montados nas escolas, das 8h às 11h e 13h às 16h, como forma de evitar aglomerações de pessoas e ambientes fechados. Confira a escala abaixo.

– Setor Oeste: Antigo Centro Social Urbano (CSU)

– Setor Nordeste: Cemei Doralice Afonso

– Setor Norte: Caíque (EM Professora Leonilda Montandon)

– Setor Leste: EM Professor Nelson

– Centro: Colégio Dom Bosco

Segunda etapa

A próxima etapa da Campanha Contra a Gripe começa no dia 16 de abril e vai imunizar doentes crônicos, professores (rede pública e privada) e profissionais das forças de segurança e salvamento.

Última etapa

A última etapa começa no dia 9 de maio, priorizando crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com 55 a 59 anos, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas com deficiência, indígenas, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

Proteção

A vacina contra a gripe é trivalente e protege contra os três vírus que mais circularam no hemisfério sul em 2019 – Influenza H1N1, Influenza B e Influenza H3N2. Ainda não há vacina contra a Covid-19 (Coronavírus).