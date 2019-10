Inscrições gratuitas para oficina de ballet no Sesc Araxá

Para quem gosta de dança, esse será o assunto da Oficina Sesc de Artes e Cultura no mês de novembro no Sesc Araxá (Rua Dr. Edmar Cunha, 150, Santa Terezinha). As inscrições estão abertas até 8 de novembro, para duas oficinas de ballet, sendo uma turma para crianças e outra para jovens e adultos.

Todas as atividades são gratuitas. As Oficinas Sesc de Cultura acontecem mensalmente em diversas unidades da instituição pelo estado.

Veja abaixo mais informações da atividade em Araxá e participe!

Oficinas de Ballet | Turmas para crianças e adultos

Inscrições: até 8 de novembro

Realização: 9 de novembro

Público-alvo (ambos os sexos):

Turma de crianças: de 9 a 12 anos | Horário: das 9h às 10h

Turma de jovens e adultos: a partir de 16 anos | Horário: das 10h15 às 11h15

Sinopse: Raíra Paiva, instrutora de Dança na unidade, vai apresentar a prática inicial, fundamentos e primeiros passos do Ballet, buscando fomentar o gosto pela atividade em crianças, jovens e adultos que se interessam, mas que nunca tiveram contato com esse estilo de dança.

Informações para o público: (34) 3201-8100