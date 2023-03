Prefeitura de Araxá abre inscrições para o Projeto Fosfogesso 2023

Estimular as atividades do produtor rural, gerar renda familiar, promover qualidade de vida e movimentar a economia local. Esses são alguns dos objetivos principais do Projeto Fosfogesso, que está com inscrições até junho de 2023. Por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, a Prefeitura de Araxá conta com a parceria da Mosaic Fertilizantes, que distribui ao todo, cerca de 10 mil toneladas do gesso agrícola para cerca de 280 produtores rurais da cidade.

Podem participar do projeto pequenas propriedades rurais ou áreas arrendadas, restringindo-se a um arrendatário por propriedade e limitando-se a cada produtor rural um total de 36 toneladas do produto. O recurso auxilia na correção dos nutrientes essenciais ao solo, como cálcio e enxofre e é também indicado para o período conhecido como safrinha, que ocorre no inverno, quando o solo possui uma deficiência hídrica maior.

Para se inscrever, o produtor rural deve comparecer à sede da Secretaria de Agricultura e Pecuária, localizada no Centro Administrativo da cidade (av. Rosália Isaura Araújo, nº 275), com o comprovante de residência em Araxá, inscrição de produtor rural, matrícula da propriedade com descrição do talhão a ser beneficiado; análise de toxidade por alumínio no solo da área a ser conduzida; CPF e RG. O produto poderá ser retirado até dia 15 de dezembro de 2023.

De acordo com o secretário interino de Agricultura e Pecuária, Ricardo Alexandre da Silva (Kaká), essa ação é de grande importância para os produtores rurais de Araxá. “Sabemos que o insumo é de grande valia para que o trabalho continue. Um trabalho inclusive, extremamente importante para o desenvolvimento e crescimento da cidade”, destaca.

Mais informações, na Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária ou pelo WhatsApp (34) 99257-1241.