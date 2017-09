Instituto Consciência & Ação promove palestra para destacar os beneficios da Yoga para crianças com TDAH

O Instituto Consciência & Ação (IC&A), em parceria com Danni Guimarães, passará a oferecer aulas de Yoga para crianças de 06 a 10 anos, já diagnosticadas com TDAH – Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade ou com suspeita. As aulas serão ministradas para afliliados ao Instituto.

TDAH é uma síndrome (conjunto de sintomas) caracterizada por distração, agitação, impulsividade, esquecimento, desorganização, adiamento crônico, entre outras. Todas as pessoas, tanto crianças quanto adultos, apresentam estas características em pelo menos algumas situações – o que é completamente normal. Porém, quando as queixas e os problemas causados por elas são intensos, o diagnóstico pode ser o TDAH – Transtorno de Déficit de Atenção.

A Yoga é uma filosofia que trabalha o corpo e a mente, através de exercícios tradicionais para os praticantes. Ela está relacionada ao budismo e ao hinduísmo, e aliada a meditação trabalha a parte física e também a mente.

A Yoga é comprovadamente eficaz na redução dos sintomas relacionados aos distúrbios de atenção. Atualmente as crianças estão constantemente ocupadas com a televisão, a internet, o celular e acabam deixando brinquedos de lado. Está cada vez mais difícil usufruir de paz e bem-estar interior.

O yoga trabalha com a criança em nível global: o campo emocional, o energético e artístico. É uma filosofia antiga com respostas saudáveis e simples que ajudam a viver o dia a dia de forma estável e em harmonia com os outros e com o planeta. Como tal, é indissociável das técnicas de relaxamento que promovem a concentração. Através dela, crianças que têm TDAH, conseguem trabalhar sua concentração e tranquilidade gerindo sua energia vital de forma diferente.

Serão ministradas aulas lúdicas, combinadas com as posturas da yoga e respirações, orientações aos pais ou responsáveis na sede do IC&A, uma vez por semana. Os resultados esperados são redução do nível de stress, melhora na autoconfiança, atenção, autoestima, aprendizagem, dentre outros.

A coordenadora do projeto, Daniella Guimarães é graduanda em Educação Física, pelo Uniaraxá e instrutora de Yoga para Criança. A equipe técnica é composta pela psicocóloga Terezinha Aparecida Batista Grizzuti e Elza Maria Clemente, enfermeira, terapeuta (ambas fazem parte da diretoria do Instituto Consciência & Ação). O Instituto Consciência & Ação têm como parceiros o SIMA – Sindicato Trab Ind Ext Metais Básico Min Não Met Araxá e imprensa local.

Para conhecer os benefícios da Yoga para crianças hiperativas e entender melhor o projeto, o Instituto Consciência & Ação vai promover uma palestra gratuita no dia 4 de outubro, quarta- feira, às 20h, no SIMA. Apesar da gratuidade, é necessário fazer inscrição antecipadamente.

Mais informações sobre a palestra e também para se afiliar ao Instituto e ter acesso as aulas de Yoga basta ir a sede do Instituto ( rua Perdizes 450, centro) , ou ligar para 3661-6126 – celular 99158-9866 (Danni).