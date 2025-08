IPDSA assume atendimento presencial de alvarás, habite-se e projetos a partir de agosto

Para dar mais celeridade e precisão aos trâmites urbanísticos e arquitetônicos, o IPDSA assumirá, a partir desta sexta-feira (1º), a responsabilidade pelo recebimento de todos os protocolos referentes à aprovação de projetos e emissão de alvarás. Antes, esses serviços era solicitados no setor de Tributos, da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento.

Com a mudança, serviços como solicitação de alvarás de construção, regularização, reforma arquitetônica, autorização para demolição, emissão de certidão de habite-se e também os pedidos de aprovação de projetos urbanísticos, como loteamento, desmembramento, unificação e retificação de áreas, deverão ser protocolados presencialmente na sede do IPDSA.

O atendimento será realizado na sede do IPDSA, localizada na Praça Coronel Adolfo, nº 33 – Centro – Araxá. “Essa centralização permitirá que os documentos sejam avaliados diretamente no Instituto, garantindo maior atenção técnica, redução de prazos e agilidade no encaminhamento das demandas”, afirma o secretário municipal de Meio Ambiente, Vinícius Martins.

Com isso, o protocolo desses serviços deixa de ser feito na Secretaria de Tributos, passando a ser de responsabilidade exclusiva do IPDSA.

Para esclarecimentos e mais informações, o IPDSA disponibiliza os telefones, (34) 3661-3675.