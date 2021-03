Irmãos são detidos pela PM por envolvimento com o tráfico

Na noite de ontem (16), durante operação policial no bairro Mangabeiras, a Polícia Militar abordou um veículo Hilux com três ocupantes. Após busca pessoal e verificação no veículo, foi localizada uma bolsa contendo:

– 01 (uma) balança de precisão em pleno funcionamento;

– 02 (duas) pedras grandes e 01 (uma) pedra pequena de crack pesando juntas aproximadamente 100 gramas (fracionadas renderiam aproximadamente 300 pedras do tamanho comumente comercializado);

– 01 (uma) pedra grande de cocaína conhecida como “escama de peixe”;

– 01 lâmina com resquícios de substância semelhante ao crack.

Um dos ocupantes do veículo, um homem de 21 anos, assumiu a propriedade de todo o material apreendido, sendo localizada com ele certa quantia em dinheiro.

De acordo com a PM, o autor já é conhecido no meio policial por envolvimento com tráfico de drogas e recaem a ele e seu irmão (o qual possui diversas passagens pela polícia), várias denúncias.

Na residência do autor foi abordado seu irmão, de 17 anos, e localizada um balança de precisão em pleno funcionamento. Diante do exposto, foi dada voz de prisão ao autor, de 21 anos, pelo crime de tráfico de drogas, e apreendido o adolescente, que foi acompanhado pela sua mãe. Os autores e todo material foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Araxá.