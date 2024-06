Jane Porfírio conquista vaga para o Mundial de Triatlo 2025, na Espanha

A multiatleta araxaense Jane Porfírio garantiu sua classificação para o Mundial de Triatlo em 2025 neste fim de semana. Ela foi a grande vencedora da sua categoria na etapa única do Circuito Brasileiro Multisport de Cross Triathlon, realizado neste sábado (8), em Rio de Contas, na Bahia. “Após um início de ano muito corrido, tive pouco tempo para treinar, mas decidi encarar esse desafio colocando em prática o que costumo dizer às pessoas: acredite em você! Treinei bastante no último mês e tive essa felicidade de chegar em primeiro lugar na minha categoria”, diz Jane.

Foi uma competição desafiadora. A cidade de Rio de Contas, situada a 1.200 metros de altitude, é considerada um dos três mais importantes conjuntos arquitetônicos coloniais da Bahia e é tombada pela Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Neste cenário paradisíaco, Jane encarou três grandes provas. “O percurso teve mil metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo em trilhas, estradas e pelos pontos turísticos da cidade e seis quilômetros de corrida trail, que mistura estrada e terrenos acidentados com barro e pedra”, comenta.

Com a vitória, Jane vai representar o Brasil no campeonato mundial, que acontecerá em Pontevedra, na Espanha. “Agora começa outro ciclo, com toda essa motivação que é novamente representar meu país. Já inicio a preparação ainda este mês e pretendo chegar à Espanha ainda mais preparada para este novo desafio”, promete.

Histórico

A atleta, conhecida por sua versatilidade, acrescenta mais um título importante a sua carreira, numa modalidade em que é apaixonada. Após uma história de sucesso no tênis e no mountain bike, Jane Porfírio se destacou no triatlo. Ela começou no esporte na categoria 40-44 anos, acumulando títulos nacionais e internacionais. Foi campeã brasileira e pan-americana, além de obter uma posição de destaque no Campeonato Mundial, em Budapeste, Hungria. Jane também se aventurou no cross triatlo, que envolve natação em rio, ciclismo em mountain bike e corrida na terra, onde se tornou tetracampeã brasileira.