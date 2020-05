Lucimary Ávila retorna à Prefeitura de Araxá como assessora

Foto: Lucimary e Aracely durante o desfile de 7 de setembro de 2019 - Ascom PMA

Lucimary Ávila retornou à Prefeitura de Araxá depois de 15 dias da sua exoneração do cargo de secretária municipal de Governo. O prefeito Aracely de Paula a nomeou para a função de Assessora Executiva I, lotada no Gabinete do Prefeito, pelo decreto n° 995 de 15 de maio, divulgado no Diário Oficial do Município de Araxá (Doma).

A Secretaria Municipal de Governo está sem titular desde o dia 1° de maio. A Prefeitura até o momento não se pronunciou quem assumirá a pasta e nem sobre a exoneração e retorno da ex-secretária, agora assessora, Lucimary Ávila.