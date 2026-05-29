Prisão de foragido da Justiça é registrada em Araxá

Um homem de 39 anos, considerado foragido da Justiça, foi preso na noite desta quinta-feira (29). De acordo com a Polícia Militar, a abordagem ocorreu por volta das 21 horas, durante patrulhamento de rotina na rua Agnelo Vieira Alves, no bairro Ana Pinto de Almeida. Os militares suspeitaram da atitude do indivíduo e realizaram a abordagem.

Após consulta aos sistemas de segurança pública, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito. Diante da confirmação, ele foi imediatamente detido.

O homem foi encaminhado ao Delegado de Plantão para as providências legais cabíveis.

A ação faz parte das atividades rotineiras de policiamento preventivo e repressivo realizadas no município, com o objetivo de garantir a segurança da população e o cumprimento de decisões judiciais.