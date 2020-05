Mosaic Fertilizantes abre as inscrições para a segunda edição do Edital da Água

A Mosaic Fertilizantes abre as inscrições neste sábado (23/05) para a segunda edição do seu edital, cujo objetivo é valorizar e incentivar projetos que visam assegurar a disponibilidade do recurso hídrico de qualidade às gerações futuras.

Instituições, organizações não governamentais, escolas e universidades têm até o dia 26 de junho para submeter seus projetos. Após a análise de uma equipe especializada, juntamente com o IDIS, parceiro técnico da iniciativa, doze projetos serão selecionados para receber R$ 45 mil cada um.

Os interessados em participar devem apresentar projetos a serem implementados nos seguintes municípios de atuação da Mosaic Fertilizantes: Rio Grande (RS), São Francisco do Sul (SC), Paranaguá (PR); Cajati, Cubatão, Campinas e São Paulo (SP); Araxá, Alfenas, Conquista, Delta, Patos de Minas, Patrocínio, Sacramento, Tapira e Uberaba (MG); Campo Grande (MS); Anápolis, Catalão, Ouvidor e Rio Verde (GO); Rondonópolis e Sorriso (MT); Barreiras e Candeias (BA); Barra dos Coqueiros, Capela, General Maynard, Japaratuba e Rosário do Catete (SE) e São Luiz (MA). Vale ressaltar que os participantes da edição de 2019 também podem concorrer.

O Edital da Água foi premiado já em sua primeira edição, no ano passado, sendo o ganhador de duas categorias do Prêmio Cases de Sucesso em Água e Saneamento Ambiental 2019, realizado pela Rede Brasil do Pacto Global, da ONU. A iniciativa foi reconhecida nas modalidades Ação Coletiva e Proteção e Restauração de Ecossistemas. As ações contempladas em 2019 envolveram filtros ecológicos para reuso das águas implantação de fossas sépticas, recuperação de nascentes e até mesmo um jogo mobile para educação ambiental.

De acordo com Arthur Liacre, vice-presidente de Assuntos Corporativos & Sustentabilidade e Estratégia & Desenvolvimento de Negócios, a primeira edição mostra quão valiosos foram os resultados. “Este é um projeto de abrangência nacional, que valoriza iniciativas regionalizadas, pois tem a objetivo de unir forças com instituições locais para buscar soluções de melhoria e disponibilidade de recursos hídricos para as comunidades onde estão inseridas”, afirma.

Inscrições

Para se inscrever, é preciso baixar o regulamento, o formulário de inscrição e a planilha de orçamentos que estão disponíveis no site da Mosaic Fertilizantes: www.mosaicco.com.br/edital. O formulário e a planilha preenchidos, junto com os documentos obrigatórios e complementares, devem ser encaminhados para o e-mail [email protected], informando no assunto “Edital da água – Mosaic Fertilizantes – Nome da organização”. O prazo para envio é até às 18h do dia 26 de junho. Cada organização poderá participar com quantos projetos quiser, desde que sejam enviados separadamente e estejam devidamente identificados.