Noite de homenagens marca a abertura das comemorações dos 30 anos da Escola Municipal de Música

Uma noite de celebração, com a presença de pessoas importantes nos 30 anos da Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo, marcou a abertura das comemorações do aniversário da instituição, no Teatro Municipal Maximiliano Rocha, nesta segunda-feira (27).

Na oportunidade, foram homenageadas 110 pessoas, entre ex-presidentes da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), ex-diretores da Escola de Música; professores, funcionários de apoio, representantes de grupos musicais criados na instituição e demais convidados. Homenagens póstumas também foram conferidas a familiares.

Um dos grandes momentos da noite foi celebrado pela canção ‘Amigos para Sempre’, interpretada por professores da instituição. A primeira diretora da Escola de Música, Maria Tereza Romagnoli Rios, destacou a importância da data.

“Foi uma noite de muita emoção, de interação entre gerações, onde tivemos a oportunidade de partilhá-la com pessoas que estão há 30 anos conosco. O que se viu foi o envolvimento amigo que há entre os componentes. Todo mundo ficou feliz de encontrar com os colegas, de abraçar. Formamos uma família. Me sinto muito feliz e gratificada por ter participado desta história”, diz Maria Tereza.

A presidente da FCCB, Cynthia Verçosa, reitera que a cerimônia cumpriu o seu objetivo de destacar trajetórias de aprendizados e conquistas. “Devemos a muita gente tudo o que foi feito nessas três décadas. Foi um momento de valorizar o que foi feito e de colocar em prática o que estamos fazendo no presente. A Escola de Música hoje conta com 600 alunos, e vamos continuar com excelência este trabalho”, ressaltou.

Participaram ainda do momento, os alunos do projeto Canto Coral Titina Rosa, a Orquestra Popular de Araxá, e autoridades de vários segmentos de cidade.

E a programação continua

A programação em comemoração aos 30 anos da Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo continua até a próxima quinta-feira (30), no Coreto da Praça Arthur Bernardes, com a presença de food trucks, e no Teatro Municipal Maximiliano Rocha. Confira.

Terça 28/06

– Apresentação Forrozeando na Praça, com participação especial do Grupo de Seresta | 19h30 | Coreto da Praça Arthur Bernardes.

Quarta 29/06

– Apresentação dos professores e alunos da Escola de Música e participação especial de Julia Ribas, com o musical Lágrima Seca | 19h30 | Teatro Municipal Maximiliano Rocha.

Quinta 30/06

– Apresentações musicais dos professores e alunos da Escola de Música | 19h30 | Coreto da Praça Arthur Bernardes.