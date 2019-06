Noite do Cinema revive os clássicos marcantes da sétima arte

A Prefeitura Municipal de Araxá, através da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), proporcionou aos amantes da sétima arte uma oportunidade de reviver os clássicos do cinema mundial nesta terça-feira, 11 de junho. O evento mostrou a preocupação do prefeito Aracely de Paula em fomentar cada vez mais a atividade cultural do município.

O Teatro Municipal foi palco de apresentações do evento “Noite do Cinema” prestigiadas pela presidente da FCCB, Régia Côrtes, diretora da Escola de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo, Cristiane Borges, e convidados especiais. Homem Aranha, Darth Vader e Charles Chaplin formaram a mesa de cerimônia para acompanhar os números artísticos protagonizados pelos 60 alunos e professores da escola.

Por mais de três horas, 300 pessoas apreciaram os clássicos que marcaram época no cinema como Fantasma da Ópera, We Are The Champions, The Prain, Flash Dance, Por Una Cabeza, Love Theme, Route 66, Caravan, África, What a Feeling, Randrops Keep Fallimon My Head, Eye Of Tiger, Jurrassic Park, Pantera Cor de Rosa, Moana, James Bond e Star Wars.

A próxima edição do evento Noite do Cinema já está programada para o mês de junho de 2020.