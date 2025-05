Novas secretarias da Prefeitura de Araxá têm endereços definidos

Como parte da reestruturação administrativa do município, a Prefeitura de Araxá definiu os novos endereços de atendimento das secretarias recentemente criadas. A medida tem como objetivo facilitar o acesso da população aos serviços públicos.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, comandada por Vinícius Santos Martins, passa a atender na Praça Coronel Adolfo, nº 33, sala A, junto ao Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA). A equipe já atua em processos de licenciamento ambiental, na elaboração de um termo de cooperação técnica entre o IPDSA e a secretaria, além da estruturação de políticas voltadas às mudanças climáticas e da organização jurídica dos procedimentos de licenciamento.

As secretarias municipais de Turismo, sob responsabilidade de Alda Sandra Barbosa Marques, e de Inovação e Tecnologia, liderada por Fabiano Santos Cunha, funcionarão no prédio do Museu Legislativo, na Praça Coronel Adolfo, nº 9, no Centro. Desde a posse, as equipes estão desenvolvendo atividades internas, como visitas estratégicas às demais secretarias, atualização do Plano Municipal de Turismo, levantamento de dados e planejamento de ações futuras.

Já a Secretaria Municipal de Gestão, comandada por Francisco Lamartine Leitão Júnior, o Chico Leitão, atenderá no mesmo endereço da Secretaria Municipal de Fazenda, na Rua Presidente Olegário Maciel, nº 306, no Centro. A secretaria já atua na administração municipal com foco na gestão de recursos humanos, processos de compras e licitações.