Núcleo de Convivência do bairro Bom Jesus será reformado

Enquanto o prédio do Núcleo de Convivência do bairro Bom Jesus aguarda reforma, os usuários daquela comunidade podem buscar atendimento no Centro de Referência em Assistência Social (Cras) Francisco Duarte para terem acesso aos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Ação Social.

De acordo com a secretária Cristiane Gonçalves Pereira, durante as visitas aos espaços de convivência realizadas pela equipe técnica, foram identificados problemas estruturais no Núcleo de Convivência Bom Jesus.

“Muitas vidraças quebradas, infiltrações, problemas estruturais no telhado, entre outros, que inviabilizam a oferta de um serviço de qualidade à população. Então, com o aval do prefeito Robson Magela, decidimos fechar esse núcleo temporariamente até que a reforma seja realizada”, afirma a secretária.

Ainda conforme Cristiane, a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana já foi acionada para definir sobre a reforma do Núcleo do Bom Jesus.