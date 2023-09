Orquestra Filarmônica de Minas Gerais se apresenta gratuitamente em Araxá nesta quinta

Araxá recebe mais um concerto gratuito da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, nesta quinta-feira (7), feriado da Independência do Brasil. A apresentação acontece no Pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), a partir das 19h30.

Com um repertório diverso, de diferentes épocas e compositores, a Filarmônica fará um grande passeio pela história da música orquestral, apresentando “grandes clássicos que certamente todos vão reconhecer”, como comenta o maestro José Soares.

Os repertórios contam com o universo sinfônico brasileiro e internacional, como Carmen, de Bizet; A bela adormecida, de Tchaikovsky; Batuque, de Lorenzo Fernandez; Mourão, de Guerra-Peixe, e obras do universo popular arranjadas para orquestra, como Corta-jaca de Chiquinha Gonzaga (com orquestração de Anderson Alves), e Milagre dos Peixes, de Milton Nascimento (com orquestração de Nelson Ayres).

A apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais tem a parceria da Prefeitura de Araxá e da Fundação Cultural Calmon Barreto. O projeto é apresentado pelo Ministério da Cultura, Governo de Minas Gerais e CBMM, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.

A realização é do Instituto Cultural Filarmônica, Secretaria Estadual de Cultura e Turismo de MG, Governo de Minas Gerais, Ministério da Cultura e Governo Federal.

“Temos muito orgulho de, juntamente com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, proporcionar momentos de lazer e cultura para nossa Araxá. Esperamos que todos aproveitem a apresentação com suas famílias e amigos”, ressalta Álvaro Rezende, analista de Relacionamento com a Comunidade da CBMM.

Ações educativas



Nos dias 5 e 6 de setembro, das 19h às 22h, palestras voltadas a músicos de Araxá serão ministradas por musicistas da Filarmônica, na Escola Estadual Professor Luiz Antônio Corrêa de Oliveira (Polivalente).

Já no dia 6 de setembro, às 15h, no Centro Cultural Uniaraxá, a Orquestra faz um concerto didático gratuito para alunos da rede pública, com idades entre 6 e 14 anos, previamente selecionados pela Secretaria Municipal de Educação.

A presidente da FCCB, Cynthia Verçosa, enfatiza a importância da passagem da Filarmônica por Araxá. “Por meio de parcerias como esta, temos a possibilidade de trazer para a população, de forma gratuita, uma das principais orquestras do Brasil. O projeto se fortalece ainda mais pelo fomento do ensino da música e do estímulo de aspectos culturais e educacionais. São ações que promovem um verdadeiro intercâmbio de experiências”, destaca.