Pais já podem fazer o Cadastramento Escolar 2020

Já estão abertas as inscrições para o Cadastramento Escolar dos candidatos a vagas no Ensino Fundamental na rede pública de ensino em 2020 a partir desta segunda-feira, 1° de julho, até o dia 12 deste mês. A Administração Municipal, através da Secretaria de Educação, promoveu reunião na manhã de hoje com as diretoras das unidades de ensino para mobilizar todo o quadro de funcionários a orientar os pais sobre a importância do cadastro considerado imprescindível na garantia da vaga do (a) aluno (a) em uma escola próxima da residência.

Podem se inscrever crianças com seis anos completos ou que vão completar essa idade até 31 de março de 2020; interessados em cursar a Educação de Jovens e Adultos (EJA) do ensino fundamental e candidatos a vagas nos demais anos ou ciclos do ensino fundamental vindos de outras localidades ou transferidos de escolas particulares que desejam ingressar na rede pública de ensino. A inscrição será realizada, exclusivamente, através de formulário eletrônico disponibilizado na página eletrônica da Secretaria de Estado de Educação – www.educacao.mg.gov.br

De acordo com a secretaria estadual, também as crianças que já se encontravam matriculadas e frequentando instituições educacionais de Educação Infantil (creche ou pré-escola) legalmente autorizadas devem ter a progressão autorizada, mesmo que a data de nascimento seja posterior ao dia 31 de março, considerando os direitos de continuidade e prosseguimento sem retenção.

A Secretaria Municipal de Educação disponibiliza as unidades de ensino para os pais tirarem as dúvidas sobre o Cadastramento Escolar.