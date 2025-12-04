Papai Noel chega hoje e abre o Fest Natal – Araxá 160 anos





Araxá abre, nesta quinta-feira (4), a edição 2025 do FestNatal – Araxá 160 anos, considerado o maior festival natalino de Minas Gerais. O evento, que celebra 16 anos e integra as comemorações dos 160 anos do município, será realizado no estacionamento do Estádio Municipal Fausto Alvim, com entrada gratuita até 21 de dezembro.

A chegada do Papai Noel, trazido pela Caravana da Coca-Cola, marcará oficialmente o início da programação. O cortejo percorrerá diversas ruas da cidade antes de seguir para o local do evento. Na mesma noite, o público acompanhará a cerimônia de abertura e o Musical de Natal (Lei de Incentivo à Cultura).



Cortejo do Papai Noel

Saída – 19h

Rua Imbiara, 405 – Distrito Industrial (Uberlândia Refrescos)



Trajeto:

Av. Ministro Olavo Drummond → Av. Amazonas → Av. João Paulo II → Rua Danilo Cunha (subida) → Rua Washington Barcelos (ida e volta) → Rua Danilo Cunha (descida) → Av. Dâmaso Drummond (até a rotatória da Escadaria do Cristo) → Rua Padre Anchieta → Av. Antônio Carlos → Praça da Matriz → Av. Getúlio Vargas → Rua Nossa Senhora da Conceição → Praça Governador Valadares → Rua Almeida Campos → Rua Padre Jacinto → Av. Imbiara



Chegada – 20h

Estádio Fausto Alvim



Programação

04/12 – QUINTA-FEIRA

19h – Carreata do Papai Noel

20h – Chegada do Papai Noel ao Estádio Fausto Alvim

20h30 – Abertura oficial do FestNatal

21h – Musical de Natal – Cyntilante Produções (Lei de Incentivo à Cultura)





05/12 – SEXTA-FEIRA

19h – Abertura Vila do Noel

19h30 – Oficina Cultural | Kelly Mendes (Lei de Incentivo à Cultura)

19h – Tio Sam (Programação Extra)

20h – Contação de História – Sambanguinhas – Histórias e Cantigas (Lei de Incentivo à Cultura)

20h45 – Caju e Friends (Lei de Incentivo à Cultura)

22h30 – Banda Marabela (Programação Extra)



FestNatal Araxá

O FestNatal Araxá é o maior festival natalino de Minas Gerais. Neste ano, o evento comemora 16 anos e ocorre entre os dias 4 e 21 de dezembro no estacionamento do Estádio Fausto Alvim com entrada gratuita e atrações de música, teatro, dança e muito mais. O evento também conta com toda a estrutura de acessibilidade, como banheiros adaptados, vagas reservadas, rampas, tradução simultânea em libras, audiodescrição e presença diária de uma psicóloga especialista em manejo comportamental.