Papai Noel gigante, árvores de 14 metros e carrossel: espaços públicos de Araxá ganham decoração especial de Natal

A magia do Natal chegou a Araxá com uma decoração deslumbrante que transformou os espaços públicos da cidade. O lançamento do “Natal de Luz”, aconteceu oficialmente na última quinta-feira (14), na Praça Governador Valadares. A decoração e as atrações já estão disponíveis para visitação do público e transformando a cidade em um cenário fantástico para moradores e turistas.

A Praça Governador Valadares é o ponto central da decoração, com destaque para o carrossel iluminado e gratuito, que funciona diariamente das 18h às 22h. A atração é exclusiva para crianças com altura máxima de 1,50 metros. Além disso, o espaço foi decorado com arcos brilhantes, túneis iluminados, árvore de natal (14 metros), Papai Noel (5 metros), balão luminoso (6 metros) e iluminação em geral.

Na avenida Imbiara, as principais rotatórias foram iluminadas: Rotatória da Igreja Sagrada Família – Árvore de Natal (12 metros); rotatória do Colégio Vasco Santos – Bola de Natal (3 metros); rotatória próxima ao Hotel Araxá Palace – Caixa de presente (2,8 metros); rotatória próxima ao Estádio Municipal Fausto Alvim – Bola de Natal (3 metros), rotatória próxima ao Colégio Dom Bosco – Árvore de Natal (7,5 metros). Além disso, os caules das árvores foram recobertos com microlâmpadas até dois metros de altura, criando uma iluminação ainda mais bonita.

No calçadão, um Papai Noel de cinco metros de altura é a atração, que conta ainda com fontes luminosas e bolas decorativas. Na praça da Igreja Matriz, todos os caules das árvores foram recobertas com microlâmpadas, além da instalação de uma árvore de natal (11 metros). Já o pergolado da Avenida Antônio Carlos também foi todo iluminado e houve a instalação de uma arvore de natal (14 metros) no espelho d’agua da fonte.

Outros locais, como o Museu Dona Beja e o Museu Legislativo e da Imagem e do Som, receberam microlâmpadas em suas varandas. A decoração especial de Natal estará disponível para visitação das 18h às 6h até o dia 6 de janeiro.