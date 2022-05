Parceria entre Prefeitura de Araxá e Fundação Rio Branco oportuniza acesso de crianças e adolescente à gastronomia

O concurso Grande Chefinho é uma das atrações do Festival Saberes e Sabores que acontece no Grande Hotel do Barreiro, entre os dias 11 e 15 de maio (quarta a domingo).

O Grande Chefinho conta com a parceria entre a Prefeitura de Araxá e a Fundação Rio Branco com aporte de R$ 15 mil, em apoio ao concurso e às aulas práticas de gastronomia mineira para os 20 alunos selecionados.

As aulas práticas estão sendo realizadas no Instituto Gastronômico das Américas (IGA), onde o prefeito Robson Magela e os secretários Wagner Cruz (Ação Social) e Juliano Cesar da Silva (Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo) estiveram presentes nesta terça-feira (10) para interação com os alunos.

O projeto voltado para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social tem como objetivo principal oferecer oportunidade de conhecer a área gastronômica e, através de aulas, colocar em prática todos os ensinamentos.

Durante o Saberes e Sabores, os minichefes participarão do concurso Grande Chefinho na Tenda Gastronômica do Festival Saberes e Sabores, perante uma comissão julgadora. A grande final do projeto acontece no domingo. Pela participação e comprometimento com as atividades durante o concurso, todas as crianças e adolescentes receberão prêmios que vão auxiliá-las em seu desenvolvimento pessoal.

“É uma iniciativa excelente, que está acolhendo crianças e adolescentes na culinária e os incentivando para o futuro. E o Festival Saberes e Sabores é um evento imperdível da nossa cidade e mais opção de lazer para quem aprecia a boa gastronomia e, é claro, quer curtir momentos com a família no principal ponto turístico de Araxá”, destaca.

O Festival Saberes e Sabores contará com a presença de chefs renomados, espaços transformados em restaurantes, degustações, amostra de produtos da região, além de apresentações musicais.