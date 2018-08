Pesquisa de Aluno do Uniaraxá é destaque em eventos nacionais

O Uniaraxá marcará presença no 38º Encontro Nacional de Engenharia de Produção que acontecerá em Maceió (AL), entre os próximos dias 16 e 19 de outubro. O trabalho de autoria do Aluno Egresso do Curso de Engenharia de Produção do Uniaraxá, Rafael dos Santos Guimarães, intitulado “Processo Produtivo de Batata Pré-Frita na Empresa Bem Brasil” foi aprovado e representará o Centro Universitário de Araxá, no evento de âmbito nacional.

O Encontro Nacional de Engenharia de Produção (Enegep) acontece, anualmente, desde 1981. A partir de 1986, passou a ser organizado pela Associação Brasileira de Engenharia de Produção (Abepro); Entidade que agrega profissionais, pesquisadores, estudantes e professores interessados no desenvolvimento da Engenharia de Produção no país. Todos estarão reunidos para debater o tema “A Engenharia de Produção e suas contribuições para o desenvolvimento do Brasil”. No evento, os participantes divulgarão técnicas e refletirão sobre questões pertinentes à área de conhecimento. Oportunidade, também, de promover a integração e o intercâmbio do conhecimento acadêmico com o setor produtivo.

O Aluno Rafael Guimarães, acompanhado pelo Professor do Uniaraxá, Ricardo Moreira, apresentará o trabalho desenvolvido a partir de seu TCC (Trabalho de Conclusão de Curso). “Kaizen no Processo Produtivo de Batata Pré-Frita na Empresa Bem Brasil Alimentos LTDA” foi um trabalho desenvolvido no intuito de analisar o quanto se perde de material produtivo, no descascamento da batata. Ele foi desenvolvido dentro da empresa Bem Brasil – que possui sede em Araxá (MG) – em um período de seis meses, sob a orientação do Professor Ricardo.

O trabalho já foi destaque em outro evento importante da área. Entre os últimos dias 23 e 25 de maio, o trabalho em referência foi apresentado no VI Simpósio de Engenharia de Produção, realizado em Salvador (BA). O evento abordou o tema “A influência da Indústria 4.0, nos atuais sistemas de produção e seus impactos na Economia e na Sociedade”. A apresentação foi um grande sucesso.

Rafael Guimarães e o Professor Ricardo Moreira se preparam agora para levar o trabalho para além das fronteiras brasileiras. Recentemente, foi aprovada a participação do trabalho no VI Congresso Internacional sobre a América Latina e Caribe, cujo tema será “América Latina e os novos desafios no âmbito regional e mundial”. O Congresso terá como sede a cidade de Buenos Aires, capital da vizinha Argentina, no próximo mês de outubro.

Participações em eventos como esses são o exemplo prático de como a Pesquisa é importante no processo de construção de conhecimentos dos Estudantes. O Uniaraxá incentiva seus Acadêmicos a ultrapassarem os portões da Instituição, com seus trabalhos e projetos, pois acredita que se trata de uma ótima estratégia para que os futuros profissionais se engajem e se familiarizem com o mercado de trabalho que os aguarda.