PM prende suspeitos e apreende drogas no Pão de Açúcar III

No fim da tarde de sexta (15), durante patrulhamento pela rua Ivien Akel Valle no bairro Pão de Açúcar 3, a Polícia Militar abordou quatro indivíduos. Os suspeitos perceberam a presença da PM e apresentaram bastante nervosismo. Um adolescente (15 anos) chegou a jogar uma pedra de crack no chão.

Com este adolescente foi arrecadada certa quantia em dinheiro e um aparelho celular, já com outro adolescente (17 anos) foi localizado mais dinheiro e um aparelho celular. Com o terceiro adolescente (15 anos) foi apreendida certa quantia em dinheiro.

As buscas foram iniciadas com o apoio da cadela de faro de entorpecentes. Em uma construção próxima do local da abordagem, a cadela blush, indicou que havia algo com odor de entorpecente escondido.

Assim foi constatado que havia dentro de um bloco, um tubo plástico contendo 10 pedras de crack e sete buchas de maconha de tamanho maior. Havia também um rolo de plástico para embalar a droga e uma lâmina com resquícios da droga, utilizada para picar o entorpecente.

Foi abordado ainda o autor F.C.B. (27 anos), que segundo denúncias, utiliza os menores para comercializar drogas no bairro. O autor e os três adolescentes foram presos juntamente com o material arrecadado.