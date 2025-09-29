Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas no bairro Ana Pinto de Almeida

Na última sexta (27), por volta das 16h, durante patrulhamento na rua Antônio Vaz da Silva, no bairro Ana Pinto de Almeida, em Araxá, a Polícia Militar realizou uma operação que resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas.

Ao perceber a presença da viatura, dois indivíduos que estavam em uma residência tentaram fugir. Um deles conseguiu evadir-se levando uma sacola nas mãos, enquanto o outro permaneceu no local, demonstrando nervosismo, o que motivou a abordagem.

Na ação, foram localizadas 17 pedras de crack distribuídas em 9 invólucros, 7 pedras de crack em 3 invólucros, 2 invólucros de crack moído, 1 papelote de cocaína, 1 tablete de maconha, 1 balança de precisão e 1 lâmina de gilete com resquícios da droga.

Além dos entorpecentes, os militares encontraram na residência diversos materiais e equipamentos: um martelete Stanley, uma parafusadeira, uma serra mármore, um compressor de ar de 6 litros, uma furadeira, duas bicicletas e quatro aparelhos celulares.

Diante dos fatos, um indivíduo de 42 anos recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de plantão. As buscas seguem com o objetivo de localizar e prender o segundo suspeito, de 30 anos, que fugiu durante a operação.