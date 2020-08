Praticantes de atividades físicas em academias devem ter cuidados redobrados contra Covid-19

Em coletiva virtual desta sexta-feira (21), o chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), João Pinho, pediu a conscientização da população ao manter os cuidados preventivos contra o coronavírus diante das novas flexibilizações permitidas pelo plano Minas Consciente.

Nesta semana, o plano permitiu que cidades que estejam na Onda Amarela reabrissem, com todos os protocolos de segurança, academias de ginástica e agências de turismo. Pinho falou sobre a importância da conscientização, principalmente, entre usuários de serviços comerciais e de atividades esportivas, que devem ter cuidados redobrados ao se exercitarem nas academias. “Pedimos para que todos tomem as medidas necessárias para que não precisemos voltar nessa decisão. Pior do que não avançar é ter que fechar mais atividades econômicas”, alertou.

Diferenças entre municípios

As diferenças de ondas entre municípios próximos foram explicadas por João Pinho durante a coletiva virtual. Ele esclareceu que o Plano de Regionalização Estadual de Saúde divide Minas Gerais em 14 macrorregiões de saúde e que, além delas, há as microrregiões.

“Pode ser que municípios próximos um dos outros estejam em microrregiões diferentes e em diferentes ondas. Cidades com menos de 30 mil habitantes e incidência para a Covid-19 baixa poderão estar na Onda Amarela, com uma maior flexibilização das atividades, enquanto um município vizinho, com 45 mil habitantes, naquele momento esteja na Onda Vermelha, onde o contágio pelo vírus esteja maior”, explicou, acrescentando ser importante verificar no site do Minas Consciente as informações completas referentes a cada cidade.

Ele destacou que o monitoramento constante feito pelos técnicos do Governo de Minas é fundamental para o controle referente às fases de cada região. “Em breve haverá cidades indo para a Onda Verde que, no plano, está prevista depois de quatro semanas em que a localidade esteve na Onda Amarela. Na semana que vem podemos ter algumas regiões nessa fase, se os indicadores foram suficientes para isso”, disse.

Informações de qualidade

De acordo com o boletim epidemiológico desta sexta-feira, Minas Gerais registrou 188.623 casos confirmados da Covid-19 e 4.663 óbitos ocasionados pelo vírus. Durante a coletiva, João Pinho ressaltou a importância do site Coronavírus em Minas, que traz informações de qualidade sobre o assunto. Pinho destacou o Dicionário da Pandemia, que traz, de forma clara, explicações sobre os novos termos usados neste momento.