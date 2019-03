Pré – Conferência Municipal de Saúde conclama participação da sociedade

Com tema “Democracia e Saúde: Saúde como Direito e Consolidação e Financiamento do SUS’, a Conferência de Saúde terá o início das etapas municipais, denominadas como Pré-Conferências, a partir da próxima sexta (22), às 8 horas, no auditório da sede do Poder Executivo Presidente JK.

A Secretaria de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde conclamam a comunidade para Pré-Conferências, com objetivo de mobilizar e ampliar a participação popular em torno do tema que será tratado durante conferência no início de abril.

Além desta primeira etapa municipal, outras duas pré-conferências estão programadas para os dias 26 e 29 de março, terça e sexta-feira, respectivamente. As propostas levantadas durante esses eventos serão seguirão para votação durante a 9ª Conferência Municipal de Saúde com os seguintes eixos de trabalho como Saúde como Direito (eixo 1), Consolidação dos princípios do SUS (eixo 2) e Financiamento adequado e suficiente para o SUS (eixo 3).

A Conferência Municipal de Saúde será realizada no dia 5 de abril, às 7 horas, no Clube Araxá.