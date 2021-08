Prefeito participa do lançamento da pedra fundamental da sede própria da OAB Araxá

O prefeito Robson Magela participou, nesta segunda-feira (16), do lançamento da pedra fundamental da sede própria da 33ª Subseção Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Araxá), no Teatro Municipal.

A futura unidade vai ser construída em uma área de 1.600 m² na avenida João Paulo II (em frente ao Centro Administrativo), doada pela Prefeitura de Araxá por meio de uma lei em 2011. A atual Administração Municipal providenciou a escritura definitiva da área, possibilitando a construção da sede própria.

Para o prefeito Robson Magela, a nova sede representa um marco na história para a OAB Araxá, uma vez que, desde sua fundação há mais de 82 anos, a subseção ainda não conta com uma sede própria.

“O que fizemos foi apenas agilizar esse processo. A localização privilegiada reforça a função dessa região do Centro Administrativo em ser uma área onde concentram importantes serviços do Poder Público: a Prefeitura de Araxá, a Câmara Municipal, o Fórum de Justiça, o Cartório Eleitoral e futuramente a OAB”, destacou o prefeito Robson Magela durante o lançamento.

O anúncio da nova estrutura foi feito pelo presidente da OAB Araxá, Tiago Pereira e, de acordo com ele, a sede vai proporcionar economia com aluguel e despesas, além de gerar uma renda com a locação do salão de eventos que contemplará a futura sede. “É uma reivindicação antiga e que agora, com a atenção dada pela atual gestão, poderemos concretizar esse sonho de ter a sede própria”, reforçou.

O lançamento aconteceu seguindo Protocolo de Biossegurança aprovado pela Vigilância Sanitária e, além do prefeito Robson Magela, também participaram o presidente da Câmara, vereador Raphael Rios, o presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, Luís Cláudio Chaves, entre outros representantes de órgãos e entidades.