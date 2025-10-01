Prefeitura abre chamamento público para concessão de espaço comercial no Parque do Cristo

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e do Setor de Licitações, abriu chamamento público para concessão onerosa do espaço físico destinado ao comércio de lanches e produtos alimentícios no Parque do Cristo. O objetivo é oferecer mais estrutura aos visitantes, proporcionando opções de alimentação em um dos principais pontos turísticos da cidade.

As propostas podem ser apresentadas de 26 de setembro a 17 de outubro de 2025, até às 13h, exclusivamente via internet. A abertura da sessão pública e disputa de preços acontecerá no dia 17 de outubro, às 13h05. O edital completo está disponível nos portais www.licitanet.com.br e www.araxa.mg.gov.br.

De acordo com a secretária de Turismo, Alda Sandra, a concessão representa um avanço importante na estrutura do Parque.

“Nosso objetivo é atender a população e os turistas, oferecendo opções alimentícias dentro do Parque do Cristo. Assim, o visitante terá a oportunidade de se alimentar após uma atividade física ou passeio, vivenciando uma experiência ainda mais completa”, destaca.

O espaço disponibilizado é um quiosque estruturado, destinado exclusivamente ao comércio de lanches e produtos alimentícios. Os interessados deverão seguir todas as regras estabelecidas no edital publicado no Diário Oficial do Município de Araxá (DOMA).

Mais informações podem ser obtidas pelo Setor de Licitações, no telefone (34) 99313-0034.

Edital: https://tinyurl.com/2b4w8n4f