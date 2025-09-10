Prefeitura abre novas turmas de cursos gratuitos para jovens e idosos em parceria com o Instituto Aprender

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, abriu novas turmas para cursos gratuitos nos equipamentos sociais em parceria com o Instituto Apreender. As formações são para Lash Design (extensão de cílios), Confeitaria Gourmet, Oficina de Culinária e Simplificando o Celular. Os cursos atendem idosos 60+ e adolescentes, com foco em autonomia, qualificação e inclusão, todos com certificado de conclusão e vagas limitadas.

“Nosso foco é a autonomia e o acolhimento. Quando um idoso aprende a mandar mensagem, usar um aplicativo bancário ou guardar um contato, a rotina dele e da família muda para melhor. É a inclusão que dá segurança e independência”, afirma Luciana Xavier, coordenadora dos Núcleos de Convivência.

Na Praça da Família, adolescentes de 14 a 16 anos podem se inscrever no Lash Design (extensão de cílios), que vai acontecer às segundas e terças, das 13h30 às 16h30, com início em 1º de outubro. No CRAS Pão de Açúcar, o curso de Confeitaria Gourmet para adolescentes de 14 a 17 anos começa em 19 de setembro, com aulas às sextas, das 13h30 às 16h30. No Núcleo Padre Alaor, a oficina de Culinária inicia em 1º de outubro, às terças, das 13h30 às 16h30. Já o Simplificando o Celular, acontece às segundas e sextas-feiras, das 15h30 às 17h30.

A Coordenadora do Instituto Apreender, Suelen Souza explica que neste ano, já foram concluídas 19 turmas, com uma taxa média de conclusão de 87 % e diversos relatos positivos de transformação pessoal e profissional dos participantes.

“Nos cursos voltados para jovens, temos observado resultados significativos na empregabilidade e no fortalecimento da autonomia. Já nas formações direcionadas a idosos, os impactos mais visíveis estão na autonomia, autoestima e participação social, o que contribui diretamente para a qualidade de vida”, afirma.

As inscrições são presenciais no equipamento responsável por cada curso (Praça da Família, CRAS Pão de Açúcar ou Núcleo Padre Alaor). Para cursos de adolescentes realizados na Praça da Família, apresentar RG e CPF do aluno e do responsável.

Atualmente, o Instituto Apreender mantém turmas abertas através do curso Simplificando o Celular para o público 60+ no CRAS Pão de Açúcar (quartas e quintas, 7h30) e no CRAS Abolição (segundas e sextas, 15h30). Também para idosos, a oficina de Culinária é realizada na Praça da Família às quintas, das 9h às 11h30. Para adolescentes, o curso de Maquiagem acontece no Núcleo de Convivência Tiradentes às terças e quartas, das 14h30 às 17h30 e o Primeira Chance Emprega (preparação para o mercado de trabalho), na Praça da Família às segundas e quartas, das 14h às 16h. Essas turmas em andamento estão com matrículas preenchidas.