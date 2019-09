Prefeitura adota horário estendido em salas de vacinação

A volta de casos de sarampo e caxumba em várias regiões do país, levou o Ministério da Saúde a intensificar o trabalho de imunização da população. Em Araxá, não há registro de casos dessas doenças, mas a Administração Municipal, através da Secretaria de Saúde está estendendo o horário de funcionamento de algumas Unidades de Saúde para atender as pessoas que não podem ir aos postos de vacinação no horário comercial.

A Responsável Técnica pela Imunização na rede pública, Marcela Silva Mesquita, informa que durante o mês de setembro, o horário de funcionamento das salas de vacina na Uninorte, Unicentro, Unisa e Unioeste será estendido, uma vez por semana, principalmente para atender as pessoas que precisam receber doses da vacina triviral que combate caxumba, sarampo e rubéola.

Marcela ressalta que devem se vacinar crianças de 6 a 11 meses, pessoas de 1 a 29 anos (idade em que são indicadas duas doses da vacina); pessoas de 30 a 49 anos (recebem uma dose). Reforça que as demais Unidades também oferecem vacinas todos os dias no horário de funcionamento das salas. “Não é campanha, essas vacinas são de rotina. Como houve casos de sarampo e caxumba na região, o Ministério está intensificando a liberação da vacina e decidimos adotar o horário estendido para atender principalmente pessoas que não podem ir se vacinar durante o horário comercial”, destaca.