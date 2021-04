Prefeitura convida idosos de 60 a 69 anos para realizar o pré-cadastro online

A Prefeitura de Araxá convoca o público com idade entre 60 a 69 anos para realizar o pré-cadastro online para vacinação contra a Covid-19. A medida visa estimar o número de pessoas no grupo estabelecido e garantir um atendimento mais rápido nos locais de aplicação. O procedimento deve ser feito no site www.araxavacina.com.br.

O pré-cadastro não é agendamento e/ou uma reserva de doses. Para realizá-lo, é necessário inserir o CPF e demais informações pessoais exigidas pelo Ministério da Saúde. Todos os dados inseridos são de responsabilidade do cidadão. Idosos, deficientes físicos ou mentais, que não tenham condição de fazer o cadastro, podem ser auxiliados por um responsável que assuma a veracidade da informação.

Pessoas inseridas em outro público também podem se cadastrar. Vale ressaltar que o procedimento pode ser feito uma única vez por CPF. Caso o comprovante seja perdido, é possível imprimir a segunda via por meio de um link enviado no e-mail fornecido no pré-cadastro.

Esse procedimento, contudo, não é obrigatório. Quem não tiver acesso à internet, ou não conseguir realizar o cadastro, poderá se vacinar normalmente. Basta comparecer à Unidade de Saúde, com a cópia da identidade, CPF, comprovante de endereço e, se tiver, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).