Prefeitura de Araxá abre processo seletivo para contratação de médicos para ESFs

A Prefeitura de Araxá abriu processo seletivo para a contratação de oito médicos que irão atender nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs). As inscrições devem ser realizadas do dia 16 de janeiro a 14 de fevereiro de 2023 (até às 23h59), exclusivamente pelo e-mail ( [email protected] ).

O processo seletivo consta de três etapas, sendo Análise de Currículo, Avaliação Social e Exame Médico com Entrega de Documentos. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é que, com o preenchimento das vagas, esses profissionais já sejam convocados para que iniciem, de imediato, o atendimento nas ESFs de Araxá.

Segundo a secretária Cristiane Gonçalves Pereira, o processo seletivo tem por objetivo, além do preenchimento das vagas, a formação de cadastro reserva de médicos para ESFs.

“Atualmente, temos oito ESF´s sem o profissional médico vinculado. Este processo irá oferecer a remuneração de R$ 14.020,93, mais Adicional de Produtividade R$ 3.505,23, para 40 horas semanais. Preenchendo essas vagas, teremos 100% das ESFs com suas equipes completas, o que garante que tenhamos um melhor acompanhamento dos usuários em suas necessidades referentes a tratamentos, prevenção e promoção à saúde”, ressalta.

O edital com todas as informações sobre o processo seletivo está disponível no link ( https://bit.ly/3HahFkx ).