Prefeitura de Araxá assina contrato para implantação de iluminação de Led em toda a cidade

Eficiência, durabilidade e economia. A Prefeitura de Araxá realizará a substituição de toda a iluminação pública da cidade por lâmpadas de Led. O contrato, no valor de R$ 21.777.305,20, tem duração de um ano e contempla a substituição de 16.228 lâmpadas, manutenção preventiva, desenvolvimento de projetos e implantação de um call center para que o cidadão possa fazer suas solicitações para manutenção do serviço. O anúncio foi feito pelo prefeito Robson Magela nesta segunda-feira (23) durante assinatura de contrato com o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Planalto de Araxá (Cimpla), responsável pelo contrato. O evento contou com a presidente da Cimpla, Maura Pontes, vereadores, imprensa e demais autoridades.

A modernização do sistema de iluminação com a substituição de lâmpadas convencionais por peças Led é um dos principais investimentos no setor público nos últimos anos. As vantagens do uso de Led na iluminação pública não se limitam somente a ganhos econômicos e eficiência, como também trazem benefícios ambientais. Esse dispositivo é livre de metais pesados e é composto por materiais recicláveis, além de ter vida útil prolongada, diminuindo a necessidade de descarte desses materiais. Os Leds também trazem conforto visual e maior nitidez para os usuários de iluminação pública. Essa tecnologia tem facho de luz mais direcionado e apresenta maior índice de reprodução de cores.

De acordo com o prefeito Robson Magela, a modernização da iluminação pública é um momento histórico para o Município. “No início da gestão falamos em começar a implantação do Led pouco a pouco, iniciando pelos bairros. Hoje, com muito orgulho, a gente anuncia que toda a cidade receberá o Led no prazo de um ano. Serão montadas quatro frentes de trabalho com previsão de até 1.500 lâmpadas substituídas por mês. Isso significa mais conforto visual, segurança e qualidade de vida para a população e visitantes, além de economia para os cofres públicos”, ressalta.

O secretário Municipal de Serviços Urbanos, Ricardo Alexandre da Silva (Kaká), explica que o pagamento do serviço à empresa será feito conforme medição, ou seja, será calculado apenas as lâmpadas que efetivamente foram trocadas. “As lâmpadas de led que serão instaladas têm garantia de 5 anos. Dessa forma, se queimarem durante esses 5 anos serão substituídas pela Cimpla”, destaca.

Kaká também destaca que, como a energia consumida pelo Led é revertida em iluminação e não em calor, há maior economia de energia. Dessa forma, há uma estimativa de economia de cerca de 58% no consumo. “Após a substituição em toda a cidade, iremos fazer o cálculo exato para redução do custo que o Município paga à Cemig. Dessa forma, teremos condição de também de reavaliar a taxa de contribuição da iluminação pública para o cidadão”, afirma o secretário.