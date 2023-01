Prefeitura de Araxá assina convênios com o 37º Batalhão de Polícia Militar

A Prefeitura de Araxá assinou dois convênios com o 37º Batalhão da Polícia Militar (37º BPM), nesta terça-feira (17). Os termos foram assinados pelo prefeito Robson Magela e o comandante do 37º BPM, tenente-coronel Ademir Vicente Fagundes, e também contou com as presenças do tenente Campos, do secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa, e do procurador geral do Município, Jonathan Ferreira.

Um convênio libera a cessão de sete funcionários da Prefeitura Municipal de Araxá, que serão empregados em atividades administrativas e serviços gerais na sede do 37º BPM. O convênio tem duração de 12 meses, com possibilidade de renovação após esse período.

O outro convênio libera a aquisição de peças e acessórios e prestação de serviços de manutenção de viaturas, material de escritório, material de informática, materiais diversos para policiamento ostensivo, material de higiene e limpeza, materiais permanentes e aquisição de combustíveis (gasolina e óleo diesel) para viaturas policiais.

O prefeito Robson Magela reafirma a importância do trabalho realizado pelo 37º BPM em Araxá. “Esses convênios são muitos importantes para apoiar o serviço que a Polícia Militar realiza em nossa cidade. É uma parceria importante no sentido de estreitar laços entre a Administração Municipal e a Polícia Militar para garantir o potencial de segurança à cidade, principalmente de forma preventiva”, reitera.

O comandante Fagundes ressalta que o apoio da Prefeitura de Araxá é primordial. “Muitas coisas da nossa atividade giram em torno do apoio que a prefeitura oferece. A disponibilização de mais efetivo para o nosso operacional, ajuda com combustível e criação de projetos voltados para segurança somam muito para nossa atuação cada vez mais efetiva”, explica.

Em contrapartida, o efetivo do 37º BPM realizará atividades de treinamento da Vigilância Patrimonial, palestras na área da Defesa Social, campanhas educativas de trânsito, eventos e seminários de Polícia Comunitária e de Meio Ambiente, aulas do Programa de Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) na Rede Municipal de Educação, dentre outras atividades.