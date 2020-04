Prefeitura de Araxá combate o Aedes aegypti com carro fumacê

A Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal da Saúde, realiza a partir desta semana novos ciclos da aplicação do inseticida Ultra Baixo Volume (UBV) pesado, conhecido como fumacê. A ação de combate ao Aedes aegypti acontece em diversas regiões da cidade até o dia 13 abril.

O carro fumacê é considerado como um importante aliado no combate ao transmissor da dengue, zika e chikungunya. A Secretaria de Saúde recomenda à população que quando o carro fumacê estiver passando próximo a sua casa mantenha as portas e janelas abertas, evite ficar do lado do passeio atrás do carro, cubra as gaiolas, troque a água dos bebedouros dos animais e se tiver criatório de abelhas comunique à Vigilância Ambiental.

Confira itinerário do UBV Veicular – Carro Fumacê

DIA 07/04/2020 – 3ª FEIRA – PARTE DA MANHÃ

HORÁRIO: DE 5 ÀS 8HRS

• SÃO DOMINGOS (1º CICLO)

DIA 07/04/2020 – 3ª FEIRA – PARTE DA TARDE/NOITE

HORÁRIO: DE 17 ÀS 22HRS

• ANA ANTÔNIA E BOA VISTA (1º CICLO)

• SÃO FRANCISCO (5º CICLO)

DIA 08/04/2020 – 4ª FEIRA – PARTE DA MANHÃ

HORÁRIO: DE 5 ÀS 8HRS

• SÃO DOMINGOS (2º CICLO)

DIA 08/04/2020 – 4ª FEIRA – PARTE DA TARDE/NOITE

HORÁRIO: DE 17 ÀS 22HRS

• ANA ANTÔNIA E BOA VISTA (2º CICLO)

• SÃO FRANCISCO (6º CICLO)

DIA 09/04/2020 – 5ª FEIRA – PARTE DA MANHÃ

HORÁRIO: DE 5 ÀS 8HRS

• SÃO DOMINGOS (3º CICLO)

PARTE DA TARDE/NOITE

HORÁRIO: DE 17 ÀS 22HRS

• ANA ANTÔNIA E BOA VISTA (3º CICLO)

• SÃO FRANCISCO (7º CICLO)

DIA 13/04/2020 – 2ª FEIRA – PARTE DA MANHÃ

HORÁRIO: DE 5 ÀS 8HRS

• SÃO DOMINGOS (4º CICLO)

DIA 13/04/2020 – 2ª FEIRA – PARTE DA TARDE/NOITE

HORÁRIO: DE 17 ÀS 22HRS

• ANA ANTÔNIA E BOA VISTA (4º CICLO)• SÃO FRANCISCO (8º CICLO)