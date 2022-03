Prefeitura de Araxá contempla primeiro morador com o projeto Mãos à Obra

“Tem 40 anos que eu moro aqui, é tudo pré-fabricado e eu não tive condições de arrumar minha casa. Essa reforma é um sonho realizado e eu estou muito feliz”, essas foram as palavras do Sr. Lázaro Antônio Soares, de 74 anos, morador do bairro Bom Jesus. Ele foi a primeira pessoa a receber os materiais de construção do Projeto Mãos à Obra.

O programa da Secretaria Municipal de Ação Social é destinado a famílias em vulnerabilidade social que precisam fazer pequenos reparos em suas residências. Além de possibilitar o acesso a materiais de construção civil, o programa também disponibiliza assistência técnica qualificada para os beneficiários.

O prefeito Robson Magela ressalta que o Mãos à Obra dá dignidade às famílias carentes e é um dos principais programas da gestão. “Nós sabemos que existem muitas famílias que estão em extrema pobreza em Araxá e é muito importante esse apoio do Poder Público. Com essa ajuda, eles conseguirão reformar suas residências sem precisar tirar o dinheiro de pagar uma conta de água, luz, fazer a compra de um remédio ou botijão de gás. A prefeitura tem esse papel de ajudar quem realmente precisa”, reforça.

De acordo com a secretária municipal de Ação Social, Cristiane Gonçalves Pereira, o programa é permanente. “O Mãos à Obra é um projeto contínuo oferecido a famílias em vulnerabilidade social para que tenham uma qualidade de vida melhor por meio da adequação de suas residências. Ver a emoção, a gratidão dessas pessoas que realmente precisam dessa atenção é muito bom, nos transmite a sensação de dever cumprido”, relata.

Como participar

Entre os critérios para participar do programa, o interessado deve ter apenas um imóvel e morar nele, a renda bruta familiar não pode ultrapassar 2 salários mínimos (R$ 2.424,00) e ter condições para fornecer mão de obra, equipamentos e ferramentas para os reparos. O agendamento para o atendimento no Setor de Habitação da Secretaria Municipal de Ação Social é feito no site ( www.maosaobra.araxa.mg.gov.br ).

Após o agendamento, ele deve comparecer no setor no dia e hora marcados, em posse de toda a documentação exigida: Documento de Identidade com foto (RG ou CNH), CPF, Folha Resumo do CadÚnico atualizado, comprovante de renda de todos da família, fotos atualizadas do imóvel e comprovante regular da propriedade. O imóvel selecionado passará por triagem socioeconômica e vistoria por uma equipe de engenharia.