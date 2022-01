Prefeitura de Araxá disponibiliza guia de pagamento do Alvará 2022 pelo site oficial

A guia de pagamento do Alvará 2022 já está disponível para os contribuintes em Araxá. A Secretaria Municipal da Fazenda, Planejamento e Gestão disponibiliza aos empresários e prestadores de serviços a emissão da guia e do alvará de funcionamento do exercício de 2022 de forma online, por meio do site oficial da Prefeitura de Araxá (www.araxa.mg.gov.br) e também pelo atendimento presencial.

O alvará é uma taxa obrigatória para pessoas físicas e jurídicas que desempenham atividades comerciais na cidade. Para a emissão do documento pela internet, o contribuinte deve estar em dia com todos os tributos municipais e não possuir nenhuma restrição. A taxa deve ser quitada até o dia 28 de fevereiro.

A guia de pagamento do Imposto Sobre Serviços (ISS) anual para pessoas físicas também está disponível na plataforma e deverá ser paga até o dia 31 de março de 2022. De acordo com o secretário municipal de Fazenda, Planejamento e Gestão, Arnildo Morais, a iniciativa de disponibilizar os serviços de forma virtual é levar mais praticidade e comodidade à população araxaense.

“Com a correria do dia a dia, ações que facilitam a vida das pessoas são indispensáveis e os serviços online desempenham muito bem esse papel. Principalmente agora, com as precauções necessárias devido à pandemia de Covid-19, essa iniciativa se tornou ainda mais importante. Hoje, temos dezenas de serviços disponíveis para a população que levam mais praticidade para a população”, destaca.

Além dos serviços online, a Secretaria Municipal da Fazenda, Planejamento e Gestão continua ofertando o Balcão de Atendimento presencial na rua Olegário Maciel, 306, Centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Passo a passo: emissão de guia online



O contribuinte deve acessar o site da Prefeitura de Araxá (www.araxa.mg.gov.br) e acessar o link ‘NFSe-ISSQN-Alvará’ na página inicial, depois selecionar ‘Guias Empresas e Autônomos’. Após quitar o documento de arrecadação é possível solicitar o novo Alvará 2022.