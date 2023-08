Prefeitura de Araxá distribui mais de 20 mil escovas dentais para alunos da Rede Municipal

A educação aliada ao cuidado preventivo. A Prefeitura de Araxá distribuiu mais de 20 mil escovas dentais para todos os alunos atendidos pela Rede Municipal de Educação, neste mês de agosto, por meio de parceria entre as Secretarias de Saúde e de Educação. Os estudantes também recebem atividades de promoção e conscientização sobre a saúde bucal.

São ações de ensino preventivo e curativo, com palestras, conversas e oficinas sobre a importância do cuidado com os dentes e da higiene bucal, além da escovação dental supervisionada para garantir que os ensinamentos não fiquem apenas na teoria.

As atividades fazem parte do Programa Saúde nas Escolas (PSE), do Ministério da Saúde, que visa contribuir para o pleno desenvolvimento dos estudantes da Educação Básica.

No ambiente escolar, a abordagem acontece de forma lúdica, os dentistas abordam o tema com auxílio de bonecos e fantoches, explicando a forma correta de escovação, o uso do fio dental e a importância dessa ação adequada e contínua.

De acordo com a coordenadora de Odontologia da Secretaria Municipal de Saúde, Ana Theresa Leite Scussel, o cuidado com a saúde bucal faz parte do processo de aprendizagem, e deve ser iniciado nos primeiros anos de vida, pois quanto antes for desenvolvida a prevenção odontológica, mais cedo a criança constrói o hábito de cuidar dos dentes.

“Não se trata apenas de ensinar a técnica correta de escovação e o uso do fio dental, mas, sim, de cultivar hábitos que influenciarão positivamente a saúde bucal a longo prazo. Mais do que isso, é uma oportunidade de ensinar a importância de cuidar de si mesmo e de valorizar o bem-estar”, destaca.

A estudante Gabrielly Vitória, de 10 anos, ressalta o quanto é importante participar das atividades desenvolvidas nas unidades escolares. “Recebemos orientações e explicações sobre a higiene bucal. As dentistas são muito atenciosas, explicaram tudo com muito cuidado e carinho. Eu gostei muito!”, reforça.