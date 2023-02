Prefeitura de Araxá e Consep assinam convênio para manutenção da Transitolândia

A Prefeitura de Araxá firmou convênio no valor de R$ 124.572,90 com o Conselho Comunitário de Segurança Pública (Consep). O termo foi assinado pelo prefeito Robson Magela e pelo presidente da entidade, Eurípedes Lemos, na tarde desta quinta-feira (23). O valor será pago em três parcelas por meio de recursos próprios para a manutenção das atividades da Transitolândia.

Participaram ainda do ato de assinatura o comandante do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM), tenente-coronel Ademir Vicente Fagundes, e o secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa.

O presidente do Consep, Eurípedes Lemos, ressalta o apoio da Gestão Municipal. “Esse convênio é de suma importância. Vamos continuar com o projeto da Transitolândia e iremos atender mais 1.500 crianças este ano, com o objetivo de conscientizar sobre informações básicas de trânsito e, desta forma, conseguimos atingir os pais também”, explica.

O prefeito Robson Magela reitera a importância da parceria entre o Município, Consep e Polícia Militar para desenvolver ações de educação no trânsito. “As nossas crianças são o nosso futuro, por isso, quanto mais iniciativas como esta da Transitolândia, mais garantia teremos de cidadania e segurança no trânsito, destaca.

Transitolândia

O projeto Transitolândia tem como objetivo promover ações de educação, conscientização e sensibilização do trânsito voltado para os alunos. O espaço fica no 37° BPM, onde são realizadas aulas práticas, palestras e conteúdos lúdicos adequados a cada faixa etária. O objetivo principal é educar crianças e adolescentes para a cidadania e segurança no trânsito na condição de pedestres e passageiros.