Prefeitura de Araxá e Defesa Civil confirmam terremoto de magnitude 4.4 em Araxá e região

A Defesa Civil e a Prefeitura de Araxá confirmaram a ocorrência de um terremoto de magnitude 4.4 na noite desta sexta-feira (12). O tremor de terra foi registrado por volta das 22h10 e pôde ser sentido em diferentes pontos da cidade e da região.

De acordo com a Defesa Civil, até o momento não há registros de danos materiais ou feridos em decorrência do abalo. As equipes seguem em monitoramento e levantamento de informações para garantir a segurança da população. A Defesa Civil alerta que, nas próximas seis horas, novos tremores podem ser registrados.

As mineradoras da cidade foram acionadas e as barragens instaladas no município estão estáveis. Elas seguem sendo acompanhadas, como medida preventiva, para verificar se houve qualquer tipo de alteração estrutural após o tremor.

A Defesa Civil orienta que, em situações de terremoto, a população mantenha a calma, procure locais seguros e siga as recomendações dos órgãos oficiais. Novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço das avaliações técnicas.

Cuidados imediatos que a população deve tomar

Se você estiver dentro de casa ou de um prédio:

Mantenha a calma e permaneça no local durante o tremor.

Afaste-se de janelas, vidros, espelhos, prateleiras e objetos que possam cair.

Proteja a cabeça e o pescoço e procure abrigo sob uma mesa resistente ou junto a uma parede interna, em local seguro.

Não utilize elevadores.

Se você estiver na rua:

Vá para um local aberto, longe de fachadas, postes, árvores, marquises e fiações.

Evite permanecer próximo a muros e estruturas com risco de queda.

Se você estiver dirigindo:

Reduza a velocidade com segurança e pare em local aberto, longe de pontes, viadutos e construções.

Permaneça no veículo até o tremor passar.

Após o tremor: atenção às réplicas

Saia com cuidado e observe se há rachaduras novas, estalos, queda de objetos ou cheiro de gás.

Se notar risco estrutural, não permaneça no imóvel e acione a Defesa Civil.

Evite espalhar boatos e busque informações apenas em canais oficiais.

Em caso de risco, acione a Defesa Civil

A Defesa Civil de Araxá atende em plantão 24 horas pelo telefone 199.