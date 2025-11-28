Prefeitura de Araxá é parceira no projeto “Microfloresta Urbana”; 42 hectares de áreas urbanas  já estão mapeadas para receber mudas

A Prefeitura de Araxá segue avançando na requalificação das áreas verdes do município e é parceira na implantação da primeira “Microfloresta Urbana” da cidade. O município participa, neste sábado (29), do plantio de 3 mil mudas em uma área institucional ao lado do Cemei Gabriela Almeida, no bairro Dona Adélia. A ação inclui espécies nativas do Cerrado, árvores frutíferas e flores, escolhidas pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente em conjunto com parceiros ambientais.

O local passou por mapeamento, preparo do solo e organização do espaço, que antes sofria com descarte irregular de resíduos. Agora, passa a ser um ambiente de regeneração ecológica, convivência e educação ambiental para as famílias da região.

Outros locais já foram revitalizados pelo Município, como áreas institucionais nos bairros Guilhermina Vieira Chaer, Jardim das Primaveras e a APP do Jardim das Primaveras, onde já foram plantadas 2.100 mudas.

O secretário de Meio Ambiente, Vinícius Martins, destaca que este é um trabalho de planejamento técnico e impacto social. “Toda a área foi mapeada, cercada, estudada e preparada para receber as mudas. Escolhemos espécies compatíveis com o ecossistema local e pensamos no futuro: queremos um espaço vivo, com sombra, beleza, fauna, frutos e melhoria do microclima. Esta é uma ação que transforma a cidade hoje e deixa um legado para as próximas gerações.”

O projeto “Microfloresta Urbana” é uma iniciativa do presidente da Câmara Municipal de Araxá, Raphael Rios, e conta também com a parceria da Fazendinha do Senhor Jesus, instituição de acolhimento e recuperação de dependentes químicos, responsável pela produção de 2.800 mudas e outras 200 pelo Projeto Guardiões da Semente. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos também participa, realizando o preparo do terreno e abrindo as covas, possibilitando que a comunidade participe ativamente do plantio neste sábado.

O secretário Vinícius reforça que o trabalho não para. “A partir de 2026, já temos 42 hectares de áreas urbanas mapeadas que também passarão pelo projeto de requalificação. É um compromisso permanente do município, previsto na Lei 8.303, que garante a gestão e recuperação contínua das áreas verdes e APPs.”