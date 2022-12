Prefeitura de Araxá envia proposta de reajuste de 30% do vale-alimentação

A Prefeitura de Araxá reajustará em 30% o valor do vale-alimentação dos servidores públicos concursados, contratados e comissionados da Administração Municipal Direta e Indireta. A proposta da gestão municipal foi encaminhada à Câmara Municipal nesta terça-feira (29) e aumenta em R$ 150 o benefício a partir de janeiro de 2023, passando de R$ 500 para R$ 650.

Ao todo, cerca de 4.000 servidores serão beneficiados com o auxílio. O prefeito Robson Magela reforça o compromisso da gestão com políticas que valorizem o funcionalismo público. “São os servidores municipais que fazem a cidade funcionar. Portanto, precisamos cada vez mais valorizar e reconhecer o trabalho desenvolvido por cada um deles. Temos como compromisso conceder toda estrutura e condições necessárias para que essa categoria tenha condições necessárias de desenvolver o trabalho que a cidade de Araxá merece”, destaca.

Auxílio-financeiro para servidores inativos

Outros 950 servidores aposentados e pensionistas da Prefeitura de Araxá, vinculados ao Instituto de Previdência Municipal de Araxá (Iprema), também receberão um reajuste no auxílio-financeiro, com o mesmo índice concedido pelo município, ou seja, o benefício será corrigido no mesmo percentual do vale-alimentação dos servidores ativos. Dessa forma, o auxílio-financeiro também passará de R$ 500 para R$ 650.