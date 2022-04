Prefeitura de Araxá firma convênio de R$ 83.500 com a Apac

A Prefeitura de Araxá firmou convênio no valor de R$ 83.500 com a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (Apac). O termo foi assinado pelo prefeito Robson Magela, na tarde desta segunda-feira (25) em seu gabinete, e contou com a presença do deputado estadual Bosco, autor da emenda que destinou o recurso, do presidente da Apac Araxá, Ítalo Guimarães, e equipe, e do secretário municipal de Segurança Pública, Daniel Rosa.

A Apac é uma entidade civil dedicada à recuperação e à reintegração social dos condenados a penas privativas de liberdade. O trabalho baseia-se na valorização humana associada à evangelização. Atualmente, a Apac Araxá atende 120 homens e entre as atividades desenvolvidas com os apenados estão ensino, espiritualidade, disciplina e as oficinas de trabalho de carpintaria, serraria, padaria e hortaliças.

A instituição sobrevive com recursos do Estado e doações da Sociedade Civil. “Agora temos a feliz notícia de ter também como parceira a Prefeitura de Araxá. Essa verba é muito importante para a manutenção da associação e também será investida na melhoria da estrutura física da unidade”, informa Ítalo.

Conforme dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a média nacional de reincidência de condenados que cumprem pena no sistema prisional comum é de R$ 80%, contra 12% entre apenados assistidos pelo método Apac no país. Na Apac Araxá a reincidência é menor ainda, de 4%.

O prefeito Robson Magela ressalta o ganho para toda sociedade quando um apenado encerra seu regime na Apac e sai de lá ressocializado. “Eu já conheço o trabalho realizado pela Apac e sou admirador desse sistema. É um meio alternativo e mais humanizado de cumprimento de pena, visando a recuperação e redução dos índices de reincidência. Portanto, quem ganha é toda a sociedade”, destaca.