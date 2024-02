Prefeitura de Araxá leva Campanha de Multivacinação às escolas públicas

Com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal, prevenir doenças e conscientizar sobre a importância da imunização, a Secretaria Municipal de Saúde está realizando a Campanha de Multivacinação nas escolas.

O objetivo é atualizar os Cartões de Vacina de crianças e adolescentes de 4 meses a 15 anos, além de evitar o ressurgimento de doenças erradicadas. A campanha abrange alunos de escolas municipais e estaduais até o dia 27 de março.

As vacinas compõem o calendário vacinal infantil e do adolescente, incluindo Penta, VIP, Rotavírus, Pneumo 10, ACWY, Febre Amarela, Triviral, Varicela, Hepatite A, VOP, DTP, HPV, DT, e também as vacinas contra Covid-19, como Bivalente, Pfizer Pediátrica e Pfizer Baby.

Para receber a imunização, é necessário o consentimento dos pais ou responsáveis, mediante a assinatura de um Termo de Autorização. Os pais ou responsáveis que optarem por acompanhar a vacinação dos filhos estão sendo orientados a comparecer à escola. É importante ressaltar que para receber a imunização o aluno precisa do Cartão de Vacina original e do termo assinado.

“Levar a vacinação para as escolas é uma oportunidade de acesso aos pais que não conseguem levar seus filhos aos Postos de Saúde. Nosso intuito é fazer uma busca ativa das crianças e adolescentes que não estão protegidas e, assim, alcançar um alto índice de vacinação”, explica a coordenadora de Imunização, Érica Fonseca.

Além das aplicações nas escolas, as doses continuam disponíveis em todas as Unidades de Saúde, seguindo a programação normal. Elas estão fornecendo declarações de vacinação em dia para os pais que necessitem apresentar na escola.