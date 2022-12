Prefeitura de Araxá ouve demandas de moradores do loteamento Alameda do Sol

Rede completa de drenagem pluvial, coleta de lixo e iluminação pública foram o tema de uma reunião entre a Prefeitura de Araxá e moradores do loteamento Alameda do Sol, situado próximo ao trevo de acesso a Uberaba / Uberlândia.

O encontro foi intermediado pelo vereador João Veras e, além do prefeito Robson Magela, também contou com a presença dos secretários municipais de Obras e Mobilidade Urbana, Ângelo França, e de Serviços Urbanos, Ricardo Alexandre da Silva (Kaká), do superintendente do Instituto de Planejamento e Desenvolvimento de Araxá (IPDSA), Vinícius Martins e do procurador geral do Município, Jonathan Ferreira.

O loteamento foi entregue pela construtora aos moradores neste ano de 2022, porém, de acordo com os moradores, a infraestrutura não atende à demanda local. Exemplo disso é a drenagem pluvial que não compreende todo o loteamento, o que acaba impactando outras ruas em período de chuvas. “Quando chove na parte de cima do loteamento, a água escoa e danifica as ruas mais abaixo”, apontou o empresário Célio Dias Santos.

A coleta de lixo, que hoje é concentrada em uma caçamba disposta em um ponto do bairro, e o número reduzido de postes de iluminação também foram reclamações apresentadas pelos moradores.

O superintendente do IPDSA explicou que o empreendimento está de acordo com o projeto apresentado pela construtora, mas que diante das reclamações em relação à drenagem cabe uma nova avaliação. “Existe um prazo de garantia do loteamento, ou seja, caso haja problemas na infraestrutura, a construtora pode ser acionada para resolver. Além disso, é preciso ver se esse projeto realmente contempla a realidade local, principalmente em relação a essas demandas apresentadas”, disse Vinícius Martins.

O secretário Kaká disse que é necessário fazer um estudo da rede elétrica para a ampliação da iluminação. “Como o orçamento de 2023 já está definido, a mudança seria aplicada a partir de 2024”, adiantou. Em relação à coleta de lixo, o secretário explicou que a rota deve ser incluída no novo contrato a ser firmado pela Administração Municipal no próximo ano. Enquanto isso, foi sugerido aos moradores a implementação da coleta seletiva com o apoio e orientação do IPDSA.

O prefeito Robson Magela reforça o compromisso da gestão em atender a população, principalmente das regiões mais afastadas. “É uma situação que deixa os moradores com sensação de desamparo. Nosso papel é ouvir os problemas e buscar uma solução. E foi isso que fizemos, levamos os secretários, o superintendente do IPDSA e o Setor Jurídico para esclarecer o melhor caminho para esses moradores. A gente atende o que está ao nosso alcance e orienta em relação ao que não está”, afirma o prefeito.