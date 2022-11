Prefeitura de Araxá promove 3ª etapa de entrega de escrituras e contempla mais 34 famílias

A realização de um sonho: ter em mãos a escritura da casa própria. A Prefeitura de Araxá realizou a entrega de escrituras definitivas para mais 34 famílias araxaenses, em solenidade realizada na segunda-feira (21). Esta é a 3ª etapa do trabalho de regularização realizada pela Secretaria Municipal de Ação Social. Já foram entregues 83 documentos desde o início da atual gestão.

O evento contou com a participação do prefeito de Araxá, Robson Magela, do secretário municipal de Ação Social, Wagner Cruz, do presidente da Câmara Municipal, Raphael Rios, famílias beneficiadas, secretários e vereadores.

Nesta etapa foram contemplados os imóveis de moradores dos bairros Abolição, Ana Pinto de Almeida, Ana Antônia 2, Armando Santos, Domingos Zema, Francisco Duarte, Leda Barcelos, São Francisco e Salomão Drummond. São famílias que chegaram a esperar por mais de 30 anos pelo documento que garante a segurança jurídica sobre o bem.

Vilmar Ribeiro, do bairro Cincinato de Ávila, conta que aguardava pela escritura há mais de 15 anos e que ficou feliz por poder pegar o documento em mãos. “Infelizmente eu não tinha dinheiro para conseguir essa escritura e eu fico muito feliz pelo que a prefeitura está fazendo por nós. Agora me sinto seguro, tranquilo e posso dizer que a casa que eu moro realmente é minha. Só tenho a agradecer a Deus e a prefeitura por tudo isso”, explica.

De acordo com o prefeito Robson Magela, a entrega da escritura significa uma conquista para esses moradores e irá conceder aos proprietários tranquilidade, paz e proteção, tudo isso a custo zero. “É motivo de muita alegria entregarmos as escrituras para mais 34 famílias. Hoje eles têm a segurança de poder dizer que o imóvel em que vivem é deles. Agora podem vender, alugar, trocar, fazer o que quiserem. O compromisso da gestão é cuidar das pessoas”, destaca.

O secretário Wagner Cruz explica que a busca ativa para regularização fundiária é um trabalho contínuo da Ação Social. “Estamos dando às pessoas o que é de direito delas. As pessoas receberam as escrituras e voltaram a ter paz, o que é o mais importante. E poderão também, no futuro, fazer parte de programas sociais que são oferecidos aqui pelo Município”, reforça.