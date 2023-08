Prefeitura de Araxá promove atividades para pets em parceria com o programa “É o Bicho”

Uma manhã de diversão e conhecimento sobre o universo animal. A Prefeitura de Araxá foi parceira do evento promovido pelo programa “É o Bicho”, da TV Integração, com diversas atividades interativas e gratuitas.

A Vigilância em Saúde ofereceu atendimento veterinário, feirinha de adoção de cães, cadastro para castração e protetor, distribuição de roupinhas para pet, adestramento, distribuição de brindes, orientações sobre doenças transmitidas por insetos e divulgação da vacinação antirrábica. A iniciativa aconteceu no último sábado (12), no estacionamento do Estádio Municipal Fausto Alvim.