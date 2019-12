Prefeitura de Araxá promove Fórum Municipal da Educação

realizado nesta quinta-feira, 12 de dezembro. O evento representou a 2ª Avaliação do Plano Municipal de Educação 2015 / 2024 e contou com a participação de representantes das redes municipal, estadual e particular de ensino, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), do Conselho Municipal de Educação (CME), do Conselho de Alimentação Escolar (CAE), do Conselho de Acompanhamento Social (CACS Fundeb), do Sinplalto, do Sesi / Senai, da Apae e convidados.

A secretária Edna de Fátima Resende Campos ressaltou a importância do Fórum e afirmou que ações como estas reforçam o comprometimento de todos os participantes com a educação de excelência na cidade. O objetivo do encontro foi avaliar o cumprimento das 19 metas dispostas no Plano e apresentadas durante o evento. Na oportunidade, 10 grupos foram formados com os participantes que analisaram as estratégias apresentadas no PME e fizeram o levantamento dos pontos considerados relevantes.

O Fórum foi finalizado com uma plenária onde foram apresentados os destaques de cada grupo e sugeridas novas ações que poderão colaborar para o cumprimento das metas restantes.